Цены на Плиточные работы

Прайс-лист на Плиточные работы

«Профи ремонтник» предоставляет полный спектр услуг плиточника в Москве по доступной, а главное фиксированной цене. Когда бы вам ни понадобилось положить плитку в будний, праздничный или выходной день, наши мастера справятся с заданием быстро, аккуратно, надежно, по заранее объявленной стоимости за квадрат.

Мы одинаково качественно выполняем внутренние и наружные плиточные работы, беремся за демонтаж, небольшие объемы кладки и укладку плитки «под ключ» в квартирах и частных домах. Опытные плиточники идеально ровно уложат мелкую или крупную плитку, классический керамогранит или клинкерную, мраморную или мозаику.

Сколько стоит положить квадратный метр плитки каждого вида точно указано в прайс листе. Наши расценки не изменятся после монтажа!