Прайс-лист на Плиточные работы

«Профи ремонтник» предоставляет полный спектр услуг плиточника в Москве по доступной, а главное фиксированной цене. Когда бы вам ни понадобилось положить плитку в будний, праздничный или выходной день, наши мастера справятся с заданием быстро, аккуратно, надежно, по заранее объявленной стоимости за квадрат.

Мы одинаково качественно выполняем внутренние и наружные плиточные работы, беремся за демонтаж, небольшие объемы кладки и укладку плитки «под ключ» в квартирах и частных домах. Опытные плиточники идеально ровно уложат мелкую или крупную плитку, классический керамогранит или клинкерную, мраморную или мозаику.

Сколько стоит положить квадратный метр плитки каждого вида точно указано в прайс листе. Наши расценки не изменятся после монтажа!

Цены на Плиточные работы

Все расценки на плиточные работы, указанные в прайс-листе, являются действующими ценами компании. Если вам требуется помощь в оценке работ, просто проконсультируйтесь с нашими менеджерами. Они зададут уточняющие вопросы и скажут, сколько будет стоить работа.

Укладка плитки на стены

  • Укладка мелкой керамической плитки на стену до 20х20 (по прямой)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамической плитки на стену до 20х20 (по диагонали)
    1600 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамической плитки на стену до 20х20 (в разбежку)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамической плитки на стену до 20х20 (елочкой)
    1800 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамической плитки на стену до 45х45 (по прямой)
    1100 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамической плитки на стену до 45х45 (по диагонали)
    1300 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамической плитки на стену до 45х45 (в разбежку)
    1200 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамической плитки на стену до 45х45 (елочкой)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка крупной керамической плитки на стену до 60х60 см (по прямой)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка крупной керамической плитки на стену до 60х60 см (по диагонали)
    1700 руб./кв.м.
  • Укладка крупной керамической плитки на стену до 60х60 см (в разбежку)
    1600 руб./кв.м.
  • Укладка крупноформатной керамической плитки на стену до 160х320 см (по прямой)
    1900 руб./кв.м.
  • Укладка крупноформатной керамической плитки на стену до 160х320 см (по диагонали)
    2100 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамогранитной плитки на стену до 20х20 (по прямой)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамогранитной плитки на стену до 20х20 (по диагонали)
    1600 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамогранитной плитки на стену до 20х20 (в разбежку)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамогранитной плитки на стену до 20х20 (елочкой)
    1800 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамогранитной плитки на стену до 45х45 (по прямой)
    1100 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамогранитной плитки на стену до 45х45 (по диагонали)
    1300 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамогранитной плитки на стену до 45х45 (в разбежку)
    1200 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамогранитной плитки на стену до 45х45 (елочкой)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка крупной керамогранитной плитки на стену до 60х60 см (по прямой)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка крупной керамогранитной плитки на стену до 60х60 см (по диагонали)
    1700 руб./кв.м.
  • Укладка крупной керамогранитной плитки на стену до 60х60 см (в разбежку)
    1600 руб./кв.м.
  • Укладка крупноформатной керамогранитной плитки на стену до 160х320 см (по прямой)
    1900 руб./кв.м.
  • Укладка крупноформатной керамогранитной плитки на стену до 160х320 см (по диагонали)
    2100 руб./кв.м.
  • Укладка мраморной или гранитной плитки на стену (по прямой)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка мраморной или гранитной плитки на стену (по диагонали)
    1600 руб./кв.м.
  • Укладка мраморной или гранитной плитки на стену (в разбежку)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка бесшовной плитки на стену (по прямой)
    1600 руб./кв.м.
  • Укладка бесшовной плитки на стену (по диагонали)
    1800 руб./кв.м.
  • Укладка клинкерной плитки на стену (по прямой)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка клинкерной плитки на стену (в разбежку)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка гипсовой плитки на стену (по прямой)
    1100 руб./кв.м.
  • Укладка гипсовой плитки на стену (в разбежку)
    1200 руб./кв.м.
  • Укладка зеркальной плитки на стену (по прямой)
    1300 руб./кв.м.
  • Укладка зеркальной плитки на стену (по диагонали)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка зеркальной плитки на стену (в разбежку)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка зеркальной плитки на стену (ромбом)
    1500 руб./кв.м.

Укладка плитки на пол

  • Укладка мелкой керамической плитки на пол до 20х20 (по прямой)
    1300 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамической плитки на пол до 20х20 (по диагонали)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамической плитки на пол до 20х20 (в разбежку)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамической плитки на пол до 20х20 (елочкой)
    1700 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамической плитки на пол до 45х45 (по прямой)
    900 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамической плитки на пол до 45х45 (по диагонали)
    1100 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамической плитки на пол до 45х45 (в разбежку)
    1000 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамической плитки на пол до 45х45 (елочкой)
    1300 руб./кв.м.
  • Укладка крупной керамической плитки на пол до 60х60 см (по прямой)
    1300 руб./кв.м.
  • Укладка крупной керамической плитки на пол до 60х60 см (по диагонали)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка крупной керамической плитки на пол до 60х60 см (в разбежку)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка крупноформатной керамической плитки на пол до 160х320 см (по прямой)
    1700 руб./кв.м.
  • Укладка крупноформатной керамической плитки на пол до 160х320 см (по диагонали)
    1900 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамогранитной плитки на пол до 20х20 (по прямой)
    1300 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамогранитной плитки на пол до 20х20 (по диагонали)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамогранитной плитки на пол до 20х20 (в разбежку)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамогранитной плитки на пол до 20х20 (елочкой)
    1700 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамогранитной плитки на пол до 45х45 (по прямой)
    900 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамогранитной плитки на пол до 45х45 (по диагонали)
    1100 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамогранитной плитки на пол до 45х45 (в разбежку)
    1000 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамогранитной плитки на пол до 45х45 (елочкой)
    1300 руб./кв.м.
  • Укладка крупной керамогранитной плитки на пол до 60х60 см (по прямой)
    1300 руб./кв.м.
  • Укладка крупной керамогранитной плитки на пол до 60х60 см (по диагонали)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка крупной керамогранитной плитки на пол до 60х60 см (в разбежку)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка крупноформатной керамогранитной плитки на пол до 160х320 см (по прямой)
    1700 руб./кв.м.
  • Укладка крупноформатной керамогранитной плитки на пол до 160х320 см (по диагонали)
    1900 руб./кв.м.
  • Укладка мраморной или гранитной плитки на пол (по прямой)
    1200 руб./кв.м.
  • Укладка мраморной или гранитной плитки на пол (по диагонали)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка мраморной или гранитной плитки на пол (в разбежку)
    1300 руб./кв.м.
  • Укладка бесшовной плитки на пол (по прямой)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка бесшовной плитки на пол (по диагонали)
    1600 руб./кв.м.
  • Укладка клинкерной плитки на пол (по прямой)
    1200 руб./кв.м.
  • Укладка клинкерной плитки на пол (по диагонали)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка клинкерной плитки на пол (в разбежку)
    1300 руб./кв.м.

Укладка мозаичной плитки

  • Укладка мозаики керамической однотонной на стены (на сетчатой подложке)
    2400 руб./кв.м.
  • Укладка мозаики керамической однотонной на пол (на сетчатой подложке)
    2200 руб./кв.м.
  • Укладка мозаики керамической на стены с подбором рисунка (на сетчатой подложке)
    2600 руб./кв.м.
  • Укладка мозаики керамической на пол с подбором рисунка (на сетчатой подложке)
    2400 руб./кв.м.
  • Укладка мозаики стеклянной однотонной на стены (на сетчатой подложке)
    2200 руб./кв.м.
  • Укладка мозаики стеклянной однотонной на пол (на сетчатой подложке)
    2000 руб./кв.м.
  • Укладка мозаики стеклянной на стены с подбором рисунка (на сетчатой подложке)
    2400 руб./кв.м.
  • Укладка мозаики стеклянной на пол с подбором рисунка (на сетчатой подложке)
    2200 руб./кв.м.
  • Укладка мозаики зеркальной на стены (на сетчатой подложке)
    2400 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики керамической однотонной на стены (без сетчатой подложки)
    3600 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики керамической однотонной на пол (без сетчатой подложки)
    3300 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики керамической на стены с подбором рисунка (без сетчатой подложки)
    3800 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики керамической на пол с подбором рисунка (без сетчатой подложки)
    3500 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики стеклянной однотонной на стены (без сетчатой подложки)
    3400 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики стеклянной однотонной на пол (без сетчатой подложки)
    3200 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики стеклянной на стены с подбором рисунка (без сетчатой подложки)
    3600 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики стеклянной на пол с подбором рисунка (без сетчатой подложки)
    3400 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики зеркальной на стены (без сетчатой подложки)
    3400 руб./кв.м.

Укладка плитки, мозаики на фартук

  • Укладка мелкой керамической плитки на фартук до 20х20 (по прямой)
    1700 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамической плитки на фартук до 20х20 (по диагонали)
    1900 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамической плитки на фартук до 20х20 (в разбежку)
    1800 руб./кв.м.
  • Укладка мелкой керамической плитки на фартук до 20х20 (елочкой)
    2100 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамической плитки на фартук до 30х45 (по прямой)
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамической плитки на фартук до 30х45 (по диагонали)
    1700 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамической плитки на фартук до 30х45 (в разбежку)
    1500 руб./кв.м.
  • Укладка средней керамической плитки на фартук до 30х45 (елочкой)
    1800 руб./кв.м.
  • Укладка мозаики керамической однотонной на фартук (на сетчатой подложке)
    2700 руб./кв.м.
  • Укладка мозаики керамической на фартук с подбором рисунка (на сетчатой подложке)
    2900 руб./кв.м.
  • Укладка мозаики стеклянной однотонной на фартук (на сетчатой подложке)
    2500 руб./кв.м.
  • Укладка мозаики стеклянной на фартук с подбором рисунка (на сетчатой подложке)
    2700 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики керамической однотонной на фартук (без сетчатой подложки)
    3900 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики керамической на фартук с подбором рисунка (без сетчатой подложки)
    4100 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики стеклянной однотонной на фартук (без сетчатой подложки)
    3700 руб./кв.м.
  • Укладка штучной мозаики стеклянной на фартук с подбором рисунка (без сетчатой подложки)
    3900 руб./кв.м.

Укладка брусчатки, установка бордюра

  • Укладка гранитной брусчатки на готовое основание
    950 руб./кв.м.
  • Укладка клинкерной брусчатки на готовое основание
    900 руб./кв.м.
  • Укладка брусчатки из натурального камня на готовое основание
    1100 руб./кв.м.
  • Установка садового бордюра
    500 руб./м.п.
  • Установка тротуарного бордюра
    500 руб./м.п.
  • Установка дорожного бордюра
    700 руб./м.п.
  • Устройство поверхностного водоотвода (установка лотка ливневого)
    1200 руб./м.п.
  • Установка точечного приёма воды (установка дождеприёмника)
    2200 руб./шт.
  • Выемка грунта (до 20 см)
    300 руб./кв.м.
  • Укладка геотекстиля (дарнит)
    50 руб./кв.м.
  • Засыпка и трамбовка щебня (до 10 см)
    230 руб./кв.м.
  • Засыпка и трамбовка песка, пескобетона (до 10 см)
    300 руб./кв.м.
  • Заливка бетонного основания с армированием
    450 руб./кв.м.

Резка плитки, камня

  • Резка керамической плитки по прямой
    200 руб./м.п.
  • Резка керамогранитной плитки по прямой
    250 руб./м.п.
  • Резка гранитной плитки по прямой
    300 руб./м.п.
  • Резка мраморной плитки по прямой
    300 руб./м.п.
  • Резка клинкерной плитки по прямой
    350 руб./м.п.
  • Резка гипсовой плитки по прямой
    150 руб./м.п.
  • Резка керамической плитки под углом 45 °
    350 руб./м.п.
  • Резка керамогранитной плитки под углом 45 °
    450 руб./м.п.
  • Резка гранитной плитки под углом 45 °
    500 руб./м.п.
  • Резка мраморной плитки под углом 45 °
    500 руб./м.п.
  • Резка клинкерной плитки под углом 45 °
    550 руб./м.п.
  • Резка гипсовой плитки под углом 45 °
    300 руб./м.п.
  • Нарезка плинтуса, бордюра из плитки
    220 руб./м.п.

Отделка камнем

  • Укладка натурального камня на пол
    2300 руб./кв.м.
  • Укладка натурального камня на стену
    2500 руб./кв.м.
  • Облицовка камина натуральным камнем
    2800 руб./кв.м.
  • Облицовка забора натуральным камнем
    1400 руб./кв.м.
  • Облицовка круглых колонн натуральным камнем
    3650 руб./кв.м.
  • Облицовка прямоугольных колонн натуральным камнем
    4900 руб./кв.м.
  • Укладка искусственного камня на пол
    1900 руб./кв.м.
  • Укладка искусственного камня на стены
    2100 руб./кв.м.
  • Облицовка камина искусственным камнем
    2500 руб./кв.м.
  • Облицовка забора искусственным камнем
    1200 руб./кв.м.
  • Облицовка круглых колонн искусственным камнем
    3400 руб./кв.м.
  • Облицовка прямоугольных колонн искусственным камнем
    4600 руб./кв.м.
  • Укладка "дикого" камня на стены
    2500 руб./кв.м.
  • Облицовка камина "диким" камнем
    1800 руб./кв.м.
  • Облицовка забора "диким" камнем
    1400 руб./кв.м.
  • Укладка дагестанского камня на стену
    2500 руб./кв.м.
  • Облицовка камина дагестанским камнем
    2700 руб./кв.м.
  • Облицовка забора дагестанским камнем
    1400 руб./кв.м.
  • Облицовка круглых колонн дагестанским камнем
    3550 руб./кв.м.
  • Облицовка прямоугольных колонн дагестанским камнем
    4800 руб./кв.м.

Укладка плитки, камня на лестницу

  • Укладка керамической плитки на ступени и подступени
    700 руб./м.п.
  • Укладка керамогранитной плитки на ступени и подступени
    900 руб./м.п.
  • Укладка клинкерной плитки на ступени и подступени
    1300 руб./м.п.
  • Укладка бетонной плитки на ступени и подступени
    1500 руб./м.п.
  • Укладка литой плитки на ступени и подступени
    1400 руб./м.п.
  • Укладка прессованной плитки на ступени и подступени
    1300 руб./м.п.
  • Укладка полимерпесчанной плитки на ступени и подступени
    1200 руб./м.п.
  • Укладка натурального камня на ступени и подступени
    2800 руб./м.п.
  • Укладка искусственного камня на ступени и подступени
    2300 руб./м.п.

Отделка фасада, цоколя плиткой

  • Отделка фасада керамической плиткой
    1600 руб./кв.м.
  • Отделка фасада керамогранитной плиткой
    1180 руб./кв.м.
  • Отделка фасада клинкерной плиткой
    2000 руб./кв.м.
  • Отделка фасада терракотовой плиткой
    2000 руб./кв.м.
  • Отделка фасада полимерпесчанной плиткой
    2600 руб./кв.м.
  • Отделка фасада агломератной плиткой
    2800 руб./кв.м.
  • Отделка фасада бетонной плиткой
    2300 руб./кв.м.
  • Отделка фасада натуральным камнем
    2800 руб./кв.м.
  • Отделка фасада искусственным камнем
    2800 руб./кв.м.
  • Отделка цоколя керамической плиткой
    1400 руб./кв.м.
  • Отделка цоколя керамогранитной плиткой
    1600 руб./кв.м.
  • Отделка цоколя клинкерной плиткой
    1800 руб./кв.м.
  • Отделка цоколя полимерной плиткой
    2100 руб./кв.м.
  • Отделка цоколя гиперпрессованной плиткой
    2200 руб./кв.м.
  • Отделка цоколя "гибкой" плиткой на основе смол
    1400 руб./кв.м.
  • Отделка цоколя натуральным камнем
    2100 руб./кв.м.
  • Отделка цоколя искусственным камнем
    1700 руб./кв.м.

Другие плиточные работы

  • Облицовка порогов керамической плиткой
    2500 руб./м.п.
  • Облицовка порогов мозаикой керамической (на сетчатой подложке)
    1800 руб./м.п.
  • Облицовка порогов мозаикой стеклянной (на сетчатой подложке)
    2000 руб./м.п.
  • Облицовка порогов штучной мозаикой керамической (без сетчатой подложки)
    2300 руб./м.п.
  • Облицовка порогов штучной мозаикой стеклянной (без сетчатой подложки)
    2500 руб./м.п.
  • Облицовка откосов керамической плиткой
    900 руб./м.п.
  • Облицовка откосов мозаикой керамической (на сетчатой подложке)
    1850 руб./м.п.
  • Облицовка откосов мозаикой стеклянной (на сетчатой подложке)
    2050 руб./м.п.
  • Облицовка откосов штучной мозаикой керамической (без сетчатой подложки)
    2350 руб./м.п.
  • Облицовка откосов штучной мозаикой стеклянной (без сетчатой подложки)
    2550 руб./м.п.
  • Облицовка откосов мраморной или гранитной плиткой
    1250 руб./м.п.
  • Устройство плинтусов из керамической плитки (готовый плинтус)
    250 руб./м.п.
  • Устройство плинтусов из керамогранитной плитки (готовый плинтус)
    450 руб./м.п.
  • Устройство плинтусов из мраморной или гранитной плитки (готовый плинтус)
    600 руб./м.п.
  • Устройство плинтусов из керамической плитки (с изготовлением)
    450 руб./м.п.
  • Устройство плинтусов из керамогранитной плитки (с изготовлением)
    650 руб./м.п.
  • Устройство плинтусов из мраморной или гранитной плитки (с изготовлением)
    750 руб./м.п.
  • Укладка керамического бордюра по периметру ванны
    280 руб./м.п.
  • Облицовка арок керамической плиткой
    1300 руб./м.п.
  • Облицовка арок мозаикой керамической (на сетчатой подложке)
    1800 руб./м.п.
  • Облицовка арок мозаикой стеклянной (на сетчатой подложке)
    2000 руб./м.п.
  • Облицовка арок штучной мозаикой керамической (без сетчатой подложки)
    2300 руб./м.п.
  • Облицовка арок штучной мозаикой стеклянной (без сетчатой подложки)
    2500 руб./м.п.
  • Облицовка колонн керамической плиткой
    1900 руб./м.п.
  • Облицовка колонн керамогранитной плиткой
    2100 руб./м.п.
  • Облицовка колонн мраморной или гранитной плиткой
    2400 руб./м.п.
  • Облицовка колонн мозаикой керамической (на сетчатой подложке)
    2300 руб./м.п.
  • Облицовка колонн мозаикой стеклянной (на сетчатой подложке)
    2500 руб./м.п.
  • Облицовка колонн штучной мозаикой керамической (без сетчатой подложки)
    2800 руб./м.п.
  • Облицовка колонн штучной мозаикой стеклянной (без сетчатой подложки)
    3000 руб./м.п.
  • Облицовка поддона душевой кабины керамической плиткой
    2600 руб./шт.
  • Облицовка поддона душевой кабины мозаикой керамической (на сетчатой подложке)
    3200 руб./шт.
  • Облицовка поддона душевой кабины мозаикой стеклянной (на сетчатой подложке)
    3400 руб./шт.
  • Облицовка поддона душевой кабины штучной мозаикой керамической (без сетчатой подложки)
    3700 руб./шт.
  • Облицовка поддона душевой кабины штучной мозаикой стеклянной (без сетчатой подложки)
    4100 руб./шт.
  • Сверление отверстий в керамической плитке
    170 руб./шт.
  • Сверление отверстий в керамогранитной плитке
    190 руб./шт.
  • Сверление отверстий в мраморной или гранитной плитке
    230 руб./шт.
  • Сверление отверстий в гипсовой плитке
    150 руб./шт.
  • Сверление отверстий в клинкерной плитке
    210 руб./шт.
  • Вырез отверстий в керамической плитке (для розеток, выключателей, сантехнических выводов)
    260 руб./шт.
  • Вырез отверстий в керамогранитной плитке (для розеток, выключателей, сантехнических выводов)
    280 руб./шт.
  • Вырез отверстий в мраморной или гранитной плитке (для розеток, выключателей, сантехнических выводов)
    340 руб./шт.
  • Вырез отверстий в гипсовой плитке (для розеток, выключателей, сантехнических выводов)
    240 руб./шт.
  • Вырез отверстий в клинкерной плитке (для розеток, выключателей, сантехнических выводов)
    320 руб./шт.

Демонтаж плитки, мозаики, камня

  • Демонтаж керамической, керамогранитной плитки
    130 руб./кв.м.
  • Демонтаж гипсовой плитки
    120 руб./кв.м.
  • Демонтаж зеркальной плитки
    160 руб./кв.м.
  • Демонтаж клинкерной плитки
    400 руб./кв.м.
  • Демонтаж тротуарной плитки (брусчатки)
    500 руб./кв.м.
  • Демонтаж мозаики (на сетчатой подложке)
    200 руб./кв.м.
  • Демонтаж штучной мозаики (без сетчатой подложки)
    300 руб./кв.м.
  • Демонтаж мрамора, гранита
    350 руб./кв.м.

Выравнивание поверхности стен или пола перед укладкой плитки

  • Устройство сухой стяжки пола
    450 руб./кв.м.
  • Устройство цементно-песчанной (бетонной) стяжки пола
    650 руб./кв.м.
  • Заливка наливных полов (1 - 2 см)
    330 руб./кв.м.
  • Заливка наливных полов (2 - 4 см)
    380 руб./кв.м.
  • Грунтовка пола
    30 руб./кв.м.
  • Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью
    550 руб./кв.м.
  • Штукатурка стен по маякам цементно-песчаной смесью
    600 руб./кв.м.
  • Штукатурка стен по маякам известковой смесью
    400 руб./кв.м.
  • Штукатурка стен по сетке гипсовой смесью
    500 руб./кв.м.
  • Штукатурка стен по сетке цементно-песчаной смесью
    550 руб./кв.м.
  • Штукатурка стен по сетке известковой смесью
    350 руб./кв.м.
  • Шпаклевка стен (1 слой)
    250 руб./кв.м.
  • Грунтовка стен
    40 руб./кв.м.
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Не тратьте время на поиск подходящего специалиста! Заказывайте услуги плиточника по телефону 8 (495) 414-43-43. Все работы на вашем объекте будут выполнены качественно и в срок, даем гарантию. Расчет стоимости и выезд специалиста совершенно БЕСПЛАТНО!

Ищите выгодный прайс-лист плиточника? Предлагаем честные расценки на услуги!

Плиточные работы в ванной комнате

Компания работает официально и обеспечивает укладку плитки любого уровня сложности по доступным, стабильным, зафиксированным прайсом ценам в Москве. С каждым заказчиком мы подписываем договор, в котором точно прописаны цены по прейскуранту на все требуемые плиточные работы и конечная стоимость проекта.

Наши расценки на работу плиточника одни из лучших среди прайсов Москвы. Точная цена каждой услуги указана в прейскуранте, а итоговая стоимость плиточных работ после заключения договора не повысится ни при каких обстоятельствах. Стоимость зависит от:

  • объема – цена кв. м укладки плитки только на полу в ванной комнате или облицовки кухонного фартука будет выше (не более чем указано в прайс листе), чем, если сразу положить ее по всей квартире или дому;
  • сложности – расценки по прайс листу за квадратный метр рознятся для укладки плитки по диагонали, классическим методом, с выкладкой рисунка, необходимости класть на бетонное основание, гипсокартон или работать при стесненных условиях;
  • вида плитки – стоимость мощения стен мозаичной плиткой плиточником отличается от расценок на монтаж крупной плитки;
  • стоимости материалов – выложить стены элитной мраморной плиткой немного дороже, поскольку это требует особенной внимательности и осторожности от мастера.

«Профи ремонтник» обеспечивает выезд профессионального плиточника в любой уголок города Москва в подходящее вам время. А вы самостоятельно сможете заранее подсчитать, сколько стоит демонтаж и положить плитку по открыто выставленному прайсу.

Укладка плитки по заранее известной цене!

«Профи ремонтник» обеспечивает высококачественную укладку плитки по низкой цене. Наши клиенты получают:

  • подробный прайс лист с актуальными расценками на демонтаж м2 старой плитки, монтаж, затирку;
  • бесплатный выезд мастера для подсчета стоимости услуг по прейскуранту, составления сметы в любой район Москвы;
  • полную фиксацию расценок прайса и итоговой цены плиточных работ;
  • выполнение демонтажа или монтажа за собственный счет, если при составлении сметы не были учтены любые моменты.

С нами вы всегда будете знать, сколько стоит положить напольную или настенную плитку, какая стоимость по прайс листу укладки квадратного метра керамогранита, камня, сколько стоит монтаж мрамора, стоимость демонтажа брусчатки и сколько стоит выложить ее по новому. Наш прайс лист даст ответы на любые вопросы.

А если в прейскуранте отсутствуют нужные данные, звоните нашим менеджерам. Они предоставят исчерпывающие консультации не только о цене демонтажа или монтажа материалов разных видов, но и смогут составить предварительную смету, рассчитав примерную стоимость плиточных работ, соответственно по расценкам прайса и с учетом скидок.

Порядок нашей работы

  • Неизменная стоимость работ
    Прием заказа
  • Расчёт стоимости
    Расчёт стоимости
  • Выезд мастера
    Выезд мастера
  • Заключение договора
    Заключение договора
  • Выполнение работ
    Выполнение работ
  • Уборка помещения
    Уборка

Не тратьте время на поиск грамотного исполнителя! Профессиональные плиточники работают в нашей компании, просто оставьте заявку и получите качественно выполненные работы точно в срок. Расчет стоимости и выезд мастера - БЕСПЛАТНО!

Точная стоимость, скидки и гарантии!

Профессиональный плиточник с большим опытом по доступной стоимости в Москве сможет снять старый керамогранит или выполнить демонтаж камня, отделку помещения любой площади с установкой половой, потолочной, стеновой плитки любого вида и тщательно затереть швы с соблюдением современных строительных норм по указанной в прайс листе цене.

С нами вы не только заранее будет знать, сколько стоит положить квадратный метр плитки, но и получите ряд преимуществ:

  • официальный договор с четко прописанными ценами по прайсу;
  • скидки до 40% на все услуги плиточника от актуальных цен выставленного на сайте прайс листа (снижение расценок прайса предусмотрено для пенсионеров, постоянных клиентов и на крупные объемы плиточных работ);
  • цены прайс листа действуют для всех жителей Москвы, независимо от удаленности – приведенные в прейскуранте расценки на работу плиточника не повысятся даже при необходимости выезда в самые отдаленные населенные пункты, наш прайс одинаков для всех;
  • гарантия высокого качества укладки плитки на улице или дома с бесплатным монтажом при отпадании элементов;
  • возмещение стоимости убытков, если плиточник испортит материал или нанесет другой урон имуществу заказчика.

Если нужно демонтировать или положить плитку любой сложности, обращайтесь в «Профи ремонтник». Наш прейскурант один из самых выгодных в Москве и при этом вы гарантировано будете защищены от повышения стоимости укладки плитки на каждом этапе выполнения монтажа.

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