Цены на Плиточные работы

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Облицовка порогов керамической плиткой
2500 руб./м.п.
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Облицовка порогов мозаикой керамической (на сетчатой подложке)
1800 руб./м.п.
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Облицовка порогов мозаикой стеклянной (на сетчатой подложке)
2000 руб./м.п.
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Облицовка порогов штучной мозаикой керамической (без сетчатой подложки)
2300 руб./м.п.
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Облицовка порогов штучной мозаикой стеклянной (без сетчатой подложки)
2500 руб./м.п.
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Облицовка откосов керамической плиткой
900 руб./м.п.
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Облицовка откосов мозаикой керамической (на сетчатой подложке)
1850 руб./м.п.
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Облицовка откосов мозаикой стеклянной (на сетчатой подложке)
2050 руб./м.п.
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Облицовка откосов штучной мозаикой керамической (без сетчатой подложки)
2350 руб./м.п.
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Облицовка откосов штучной мозаикой стеклянной (без сетчатой подложки)
2550 руб./м.п.
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Облицовка откосов мраморной или гранитной плиткой
1250 руб./м.п.
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Устройство плинтусов из керамической плитки (готовый плинтус)
250 руб./м.п.
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Устройство плинтусов из керамогранитной плитки (готовый плинтус)
450 руб./м.п.
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Устройство плинтусов из мраморной или гранитной плитки (готовый плинтус)
600 руб./м.п.
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Устройство плинтусов из керамической плитки (с изготовлением)
450 руб./м.п.
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Устройство плинтусов из керамогранитной плитки (с изготовлением)
650 руб./м.п.
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Устройство плинтусов из мраморной или гранитной плитки (с изготовлением)
750 руб./м.п.
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Укладка керамического бордюра по периметру ванны
280 руб./м.п.
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Облицовка арок керамической плиткой
1300 руб./м.п.
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Облицовка арок мозаикой керамической (на сетчатой подложке)
1800 руб./м.п.
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Облицовка арок мозаикой стеклянной (на сетчатой подложке)
2000 руб./м.п.
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Облицовка арок штучной мозаикой керамической (без сетчатой подложки)
2300 руб./м.п.
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Облицовка арок штучной мозаикой стеклянной (без сетчатой подложки)
2500 руб./м.п.
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Облицовка колонн керамической плиткой
1900 руб./м.п.
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Облицовка колонн керамогранитной плиткой
2100 руб./м.п.
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Облицовка колонн мраморной или гранитной плиткой
2400 руб./м.п.
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Облицовка колонн мозаикой керамической (на сетчатой подложке)
2300 руб./м.п.
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Облицовка колонн мозаикой стеклянной (на сетчатой подложке)
2500 руб./м.п.
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Облицовка колонн штучной мозаикой керамической (без сетчатой подложки)
2800 руб./м.п.
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Облицовка колонн штучной мозаикой стеклянной (без сетчатой подложки)
3000 руб./м.п.
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Облицовка поддона душевой кабины керамической плиткой
2600 руб./шт.
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Облицовка поддона душевой кабины мозаикой керамической (на сетчатой подложке)
3200 руб./шт.
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Облицовка поддона душевой кабины мозаикой стеклянной (на сетчатой подложке)
3400 руб./шт.
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Облицовка поддона душевой кабины штучной мозаикой керамической (без сетчатой подложки)
3700 руб./шт.
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Облицовка поддона душевой кабины штучной мозаикой стеклянной (без сетчатой подложки)
4100 руб./шт.
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Сверление отверстий в керамической плитке
170 руб./шт.
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Сверление отверстий в керамогранитной плитке
190 руб./шт.
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Сверление отверстий в мраморной или гранитной плитке
230 руб./шт.
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Сверление отверстий в гипсовой плитке
150 руб./шт.
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Сверление отверстий в клинкерной плитке
210 руб./шт.
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Вырез отверстий в керамической плитке (для розеток, выключателей, сантехнических выводов)
260 руб./шт.
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Вырез отверстий в керамогранитной плитке (для розеток, выключателей, сантехнических выводов)
280 руб./шт.
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Вырез отверстий в мраморной или гранитной плитке (для розеток, выключателей, сантехнических выводов)
340 руб./шт.
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Вырез отверстий в гипсовой плитке (для розеток, выключателей, сантехнических выводов)
240 руб./шт.
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Вырез отверстий в клинкерной плитке (для розеток, выключателей, сантехнических выводов)
320 руб./шт.